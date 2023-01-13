Долги Имэксбанка: Фонд гарантирования будет судиться с Климовым за 8 миллиардов

Фонд гарантирования вкладов физлиц подал иск в Хозяйственный суд Киева о возмещении 8,4 млрд грн убытков Имэксбанка против владельца банка и основателя ФК "Черноморец" Леонида Климова.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ).

Фонд собрал доказательства о выводе менеджментом средств из банка в пользу Климова через схемное кредитование 36 заемщиков. Речь идет о 41 кредитной сделке, или почти 56% балансового кредитного портфеля.

Эти заемщики были связаны с Климовым и имели проблемы с финансовым состоянием, поэтому согласно требованиям к управлению кредитным риском вообще не должны были получать кредитов в банке. Несмотря на невозврат кредитов, с 2013 года банк неоднократно предоставлял им отсрочку уплаты долга и вывел из-под залога высоколиквидное обеспечение.

В перечне утраченных залогов ФГВФЛ отмечает имущественные права на объекты незавершенного строительства, элитные коттеджи в Одесской области, коммерческая недвижимость, депозитные средства. Документально подтвержден вывод обеспечения на более 7,1 млрд грн. Фонд называет такие действия схемой для избежания взыскания средств за счет залогов.

В конце концов, единственным обеспечением по указанным кредитам остался стадион "Черноморец", однако его стоимость была значительно ниже долгов по кредитам. Оценку объекта безосновательно увеличивал привлеченный банком оценщик: от 2,1 млрд грн в 2011 году до 7,8 млрд грн в 2014 году. Для сравнения, это вдвое дороже НСК "Олимпийский". В конце концов, долг по кредитам на 13,4 млрд грн остался непогашенным.

Кроме того, недвижимость и имущественные права на объекты незавершенного строительства по 13 кредитным соглашениям были заменены на фиктивный залог. Как следствие, вместо твердого залога по кредитам были оформлены имущественные права по предыдущим соглашениям купли-продажи сельскохозяйственных участков в Одесской области. Такие сделки тогда вообще не могли быть заключены из-за действия моратория, поэтому Имэксбанк потерял залога на более чем 2 млрд грн.

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"Указанные действия стали причиной неплатежеспособности Банка и недостатка средств для полного расчета с его кредиторами во время процедуры ликвидации", - резюмируют в Фонде.

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Напоминаем:

Национальный банк Украины 26 января 2015 года принял решение об отнесении "Имэксбанка" к категории неплатежеспособных. На момент принятия этого решения контролером банка был Леонид Климов.

Бывший владелец стадиона "Черноморец" и президент одноименного футбольного клуба Леонид Климов вывел из собственного "Имэксбанка" 8,3 млрд грн, переписав стадион под залог для 41 кредитного договора.