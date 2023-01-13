Экономика Британии неожиданно выросла в ноябре из-за Чемпионата мира по футболу

ВВП Британии неожиданно вырос на 0,1% в ноябре, среди официальных причин называют проведение Чемпионата мира по футболу, которое стимулировало сферу услуг.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Управление национальной статистики (ONS).

Валовой внутренний продукт страны, служащий ключевым экономическим показателем, вырос на 0,1%. Управление национальной статистики заявило, что пабы и рестораны способствовали росту, поскольку люди собирались в заведениях для просмотра матчей Чемпионата мира.

В то же время за три месяца до ноября экономика сократилась на 0,3%. Ранее ожидалось, что экономика Британии продолжит сокращаться и в ноябре.

Однако сектор услуг, который включает в себя широкий спектр отраслей от гостиничного бизнеса до торговли, был крупнейшим драйвером роста в этом месяце.

"Существуют отдельные свидетельства того, что Чемпионат мира по футболу принес пользу некоторым предприятиям: пабы, рестораны и бизнес, занимающийся продажей вина, доставкой пиццы, рекламой и обеспечением безопасности лицензированных помещений, сообщили об увеличении оборота", - отметили в Управлении.

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В третьем квартале года экономика Британии сократилась больше, чем оценивалось ранее - до конца 2022 года страна, вероятно, войдет в рецессию.

Банк Англии прогнозирует, что Британия направляется к длительной рецессии, а инфляция не вернется к целевому уровню до начала 2024 года.





