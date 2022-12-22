Економіка Британії прямує до рецесії, показала скорочення у третьому кварталі

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У третьому кварталі року економіка Британії скоротилася більше, ніж оцінювалося раніше – до кінця 2022 року країна, ймовірно, увійде в рецесію.

Про це повідомляє BBC з посиланням на дані Національної статистичної служби Британії.

Так, ВВП Британії скоротився на 0,3% у третьому кварталі. Для порівняння, попередня оцінка передбачала скорочення на 0,2%, оскільки інвестиції в бізнес виявилися більш слабкими, ніж передбачалося.

Прогнозується, що Британія увійде в рецесію в останній квартал року, оскільки стрімке зростання цін вдарить по зростанню. Вважається, що країна перебуває в рецесії, коли її економіка скорочується протягом двох кварталів поспіль.

Показники зростання на першу половину 2022 року також були переглянуті в бік зниження. В першому півріччі економіка Британії зросла на 0,6% в першому кварталі і на 0,1% в другому кварталі. Раніше статистична служба заявляла, що зростання становило 0,7% та 0,2% у цих кварталах відповідно.

Директор з питань економічної статистики Національної статистичної служби Британії Даррен Морган заявив, що переглянуті оцінки свідчать про гірші за очікувані результати роботи економіки протягом року, причому виробництво "помітно ослабло".

Він додав, що доходи домогосподарств, з урахуванням зростання цін, продовжували падати, а витрати "впали вперше з моменту остаточного локдауна Covid-19 навесні 2021 року".

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В службі заявили, що переглянутий ВВП країни оцінюється на 0,8% нижче рівня до початку пандемії – попередня оцінка свідчила про відставання на 0,4%.

Нагадуємо:

Інфляція у Британії в листопаді знизилася до 10,7% після того, як у жовтні сягнула рекорду за 41 рік в 11,1%.

Банк Англії прогнозує, що Британія прямує до тривалої рецесії, а інфляція не повернеться до цільового рівня до початку 2024 року.