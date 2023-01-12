Буданов просит Кличко забрать землю у Фукса, где тот строит ЖК

Строительство ЖК Oasis bud development

Главное управление разведки просит городские власти Киева расторгнуть договор аренды земельного участка на Рыбальском полуострове с компанией российского бизнесмена Павла Фукса.

Об этом говорится в письме начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова в адрес киевского городского головы Виталия Кличко, которое есть в распоряжении Экономической правды.

В частности, Главное управление разведки Министерства обороны просит принять меры по выполнению требований санкций, примененных в отношении гражданина Российской Федерации Фукса Павла Яковлевича в части остановки действия решения Киевского городского совета от 20.12.2016 о передаче в аренду подконтрольному ему ООО "Интерстрой групп" трех земельных участков общей площадью более 5 га на ул. Электриков, 28 в Подольском районе.

"Интерстрой групп" является заказчиком строительства жилого комплекса Oasis. Девелопером проекта выступает компания bUd Development. По данным источников ЭП, реальными бенефициарами bUd до февраля 2022 года были президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, народный депутат от ОПЗЖ Вадим Столар и застройщица Владислава Молчанова.

Также вкладывать средства в строительство комплексов под брендом bUd Development могли другие "теневые" инвесторы, преимущественно бизнесмены и политики, выступая ситуативными партнерами.

В письме Буданова к Кличко отмечается, что строительство ЖК Oasis осуществляется в непосредственной близости от ГУР Минобороны, что несет угрозу государственной безопасности и может нанести ущерб национальным интересам Украины.

В ГУР напоминают, что персональные санкции Совета Нацбезопасности и обороны против Фукса были введены в июне 2021 года.

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В ответе Кличко говорится, что согласно законодательству, расторжение договора аренды земли в одностороннем порядке не допускается, кроме некоторых исключений. Такими исключениями может быть решение суда, невыполнение условий договора и прочее.

В управлении информационного обеспечения КГГА сообщили, что Департамент земельных ресурсов запланировал провести обследование упомянутых земельных участков для выяснения обстоятельств по выполнению условий договоров аренды и наличия оснований для подготовки проекта решения Киевского городского совета о расторжении договоров в одностороннем порядке.

Кроме того, КГГА направила в Государственную налоговую службу письмо с запросом о наличии или отсутствии задолженности уплаты платежей по арендной плате. Систематическая неуплата арендной платы за земельные участки является одним из оснований расторжения договоров аренды.

Отметим, что мэр Киева Виталий Кличко был одним из гостей на праздновании дня рождения Фукса в Козине в 2021 году, стилизованном под Венецианский карнавал.

По данным сервиса ЛУН, строительство ЖК Oasis остановилось в феврале 2022 года и до сих пор не возобновлено. Ранее ЭП писала, что bUd Development и другие компании Столара могут не возобновить работы на строительных площадках.

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Экономическая правда