Столар уходит с рынка строительства жилья – источники

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Народный депутат Вадим Столар выходит из девелоперских компаний, занимающихся строительством жилья в Киеве.

Об этом сообщили источники ЭП.

Речь идет о компаниях ENSO и bUd development. В первой Столар был единоличным бенефициаром, во второй – вместе с президентом холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорем Кушниром и соосновательницой Stolitsa Group Владиславой Молчановой.

"Столар уходит с рынка. Это касается ENSO", – говорит руководитель одной из столичных строительных компаний на условиях анонимности.

Официально компания ENSO принадлежит Андрею Руденко и Рамилю Мехтиеву. Мехтиев в комментарии ЭП отрицает причастность Столара к девелоперской компании.

Другой собеседник ЭП не под запись подтвердил, что компания может не возобновить работу. В начале марта ENSO сообщила, что приостановила деятельность на неопределенный срок. Исполнительный директор Мехтиев в комментарии ЭП добавил, что ENSO не возобновит работу до завершения военного положения.

Среди причин – угроза жизни и здоровью сотрудников, нарушенные цепочки поставок импортных материалов и мобилизация военнообязанных строителей.

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В последние недели ситуация в bUd development наладилась, ей не угрожает судьба "Укрбуда" и "Аркады", подтверждает другой столичный девелопер. Столар мог выйти из состава "концессионеров" компании.

Директор ассоциации, строящей под брендом bUd development, Алексей Прокопенко заявил, что информация о возможном банкротстве застройщика не соответствует действительности.

"Это бред. Компания не планирует уходить с рынка. Нам удалось собрать 20% строителей и мы постепенно возобновляем деятельность", – заявил Прокопенко.

По его словам, партнеры bUd решили возобновить работу отделов продаж и строительство в комплексах с высокой степенью готовности.

Вадим Столар стал известен в 2015-2017 годах как "смотрящий" за сферой строительства в Киеве. Не в последнюю очередь этому способствовала дружба с мэром Виталием Кличко и "собственные" депутаты в Киевсовете.

По подсчетам Forbes, в 2021 году Столар занимал 64-ю позицию в перечне самых богатых украинцев с активами 175 млн дол. Он является владельцем 33-этажного бизнес-центра "Парус" в центре Киева.

Подробнее читайте по ссылке: Задача – выжить. Кто из киевских застройщиков может уйти с рынка

Экономическая правда