Столар уходит с рынка строительства жилья – источники
Народный депутат Вадим Столар выходит из девелоперских компаний, занимающихся строительством жилья в Киеве.
Об этом сообщили источники ЭП.
Речь идет о компаниях ENSO и bUd development. В первой Столар был единоличным бенефициаром, во второй – вместе с президентом холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорем Кушниром и соосновательницой Stolitsa Group Владиславой Молчановой.
"Столар уходит с рынка. Это касается ENSO", – говорит руководитель одной из столичных строительных компаний на условиях анонимности.
Официально компания ENSO принадлежит Андрею Руденко и Рамилю Мехтиеву. Мехтиев в комментарии ЭП отрицает причастность Столара к девелоперской компании.
Другой собеседник ЭП не под запись подтвердил, что компания может не возобновить работу. В начале марта ENSO сообщила, что приостановила деятельность на неопределенный срок. Исполнительный директор Мехтиев в комментарии ЭП добавил, что ENSO не возобновит работу до завершения военного положения.
Среди причин – угроза жизни и здоровью сотрудников, нарушенные цепочки поставок импортных материалов и мобилизация военнообязанных строителей.
В последние недели ситуация в bUd development наладилась, ей не угрожает судьба "Укрбуда" и "Аркады", подтверждает другой столичный девелопер. Столар мог выйти из состава "концессионеров" компании.
Директор ассоциации, строящей под брендом bUd development, Алексей Прокопенко заявил, что информация о возможном банкротстве застройщика не соответствует действительности.
"Это бред. Компания не планирует уходить с рынка. Нам удалось собрать 20% строителей и мы постепенно возобновляем деятельность", – заявил Прокопенко.
По его словам, партнеры bUd решили возобновить работу отделов продаж и строительство в комплексах с высокой степенью готовности.
Вадим Столар стал известен в 2015-2017 годах как "смотрящий" за сферой строительства в Киеве. Не в последнюю очередь этому способствовала дружба с мэром Виталием Кличко и "собственные" депутаты в Киевсовете.
По подсчетам Forbes, в 2021 году Столар занимал 64-ю позицию в перечне самых богатых украинцев с активами 175 млн дол. Он является владельцем 33-этажного бизнес-центра "Парус" в центре Киева.
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Экономическая правда