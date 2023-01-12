Бизнес сможет работать без отключений электроэнергии благодаря ее импорту

Предприятия, которые будут покупать импортируемую в Украину электроэнергию, не будут подпадать под плановые отключения света в пределах объема приобретенной энергии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на слова первого вице-премьер-министра экономики Юлии Свириденко в ходе встречи с представителями отраслевых объединений и предприятий - крупнейшими потребителями электроэнергии.

"Сегодня перед нами стоит задача - создать возможность бесперебойной работы для наших предприятий и обеспечить запас прочности энергосистемы в условиях регулярных ударов государства-террориста по объектам энергоинфраструктуры, ведь нужно, чтобы экономика работала", - отметила она.

Как следствие, введенный правительством механизм импорта электроэнергии из ЕС позволит производителям уменьшить зависимость от плановых отключений электроэнергии. "Предприятия, которые будут покупать импортируемую электроэнергию, будут гарантированно защищены от плановых ограничений электроснабжения в объемах закупленной им электроэнергии", - пояснила Свириденко.

Сейчас доступная пропускная способность для импорта электроэнергии из стран ЕС, в частности Румынии и Словакии, составляет 600 МВт/ч.

Напоминаем:

С началом 2023 года начался импорт электроэнергии в Украину из Европы, пока он происходит в небольших объемах, однако Министерство энергетики рассчитывает на его увеличение.