Невеликий імпорт електроенергії в Україну вже триває з 1 січня – Міненерго

З початком 2023 року розпочався імпорт електроенергії до України з Європи, поки що він відбувається у невеликих обсягах, однак Міністерство енергетики розраховує на його збільшення.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наразі імпорт невеликий, але він триває з 1 січня. Більше того, ми зробили можливість для підприємств закуповувати, і це відповідно впливатиме на постачання та їхнє можливе обмеження у постачаннях", - сказав міністр.

Коментуючи можливі обсяги імпорту, Галущенко зазначив, що вони залежатимуть від ситуації з ремонтами та входження в роботу енергосистеми блоків найближчими днями.

"Багато залежатиме від майбутніх обстрілів енергосистеми, які пошкодження будуть, але, безумовно, на імпорт ми також розраховуємо", - додав міністр.

За його словами, питанням імпорту на сьогодні займаються багато трейдерів - не лише державний "ЕКУ", а й приватні "ЕРВ", група "ДТЕК".

За його словами, Міненерго погодило комерційні перетоки між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) в обсязі 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень.

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Цих обсягів недостатньо для повного покриття дефіциту потужностей у вечірній піковий період, проте залучення імпорту значно знижує обсяг небалансу.

Економічна правда