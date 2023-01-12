Российский олигарх Гуцериев снова переписал свой бизнес в Украине, чтобы избежать конфискации

Российский олигарх Михаил Гуцериев, который находится под украинскими санкциями, снова переписал свой бизнес в Украине, чтобы избежать конфискации - теперь владельцем стал гражданин Турции Доган Месут.

Об этом говорится в расследовании Trap Aggressor.

Михаил Гуцериев - российский олигарх, главный акционер компании "Сафран" в которую входят "Роснефть", "НК Нефтиса", "Русский уголь" и "Моспромстрой". В октябре он попал под украинские санкции.

Отмечается, что современные логистические склады на 80 тыс м2 под Киевом, которые принадлежат компании "МЛП-Чайка", перерегистрировали на турецкого бизнесмена 12 декабря.

Ранее, 25 августа, Печерский районный суд наложил арест на эти помещения. По данным следствия, компания "МЛП-Чайка" входит в структуру российских предприятий "Международное логистическое партнерство", которая входит в бизнес-группу "Сафмар", непосредственно принадлежащую Гуцериеву.

Следствие установило, что Гуцериев, оказывает постоянную поддержку российским властям, в частности оборонному и силовому блоку, и был награжден рядом государственных наград и знаков отличия РФ.

Но меньше чем через месяц арест отменили: за несколько лет до ареста имущество было впервые переписано на другое лицо, украинку Викторию Кущ. Адвокат стороны защиты заявил, что она имеет многочисленные благодарности от ВСУ, ТРО и Нацполиции, а средства от деятельности предприятия якобы используются для незыблемости конституционного строя. Суд удовлетворил такое ходатайство и решил, что арест наложен необоснованно.

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Зато как установили в Trap Aggressor, Кущ с 2014 года проживает в РФ и связана с российским олигархом Михаилом Гуцериевым. После выхода этого расследования в реестре юридических лиц появились изменения, и теперь бенефициаром компании указан гражданин Турции Доган Месут.

Авторы расследования считают, что такие юридические изменения могут свидетельствовать о намерениях олигарха Гуцериева "любыми методами избежать ареста и конфискации бизнеса в Украине".

Напоминаем:

Печерский районный суд Киева отменил арест логистического бизнеса подсанкционного российского олигарха Михаила Гуцериева - "МЛП Чайка" под Киевом, поскольку оказалось, что имущество за несколько лет до ареста было переписано на украинскую композитора Викторию Кохану, которая проживает в Москве.