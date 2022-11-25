Всі розділи
Укр / Рус

Російський олігарх Гуцерієв переписав бізнес на українку, аби уникнути санкцій – Trap Aggressor

П'ятниця, 25 листопада 2022, 19:47 - Анастасія Жарикова
 
Trap Aggressor

Печерський районний суд Києва скасував арешт логістичного бізнесу підсанкційного російського олігарха Міхаіла Гуцерієва – "МЛП Чайка" під Києвом, оскільки виявилось, що майно за декілька років до арешту було переписане на українську композиторку Вікторію Кохану, яка проживає в Москві.

Про це йдеться в розслідуванні Trap Aggressor. 

У матеріалі мова йде про одні із найбільших складів в Україні компанії "МЛП-Чайка" під Києвом, які входить до структури російських підприємств "Міжнародне логістичне партнерство". Останнє в свою чергу входить до бізнес-групи "Сафмар",  що належить Гуцерієву. 

Журналісти виявили, що російський бізнес на території України працює до цього часу і ймовірно фінансує російський військово-промисловий комплекс. 

До 2018-го року власником "МЛП-Чайка" був особисто олігарх Міхаіл Гуцерієв. Пізніше бізнес в Україні був переписаний на кіпрську офшорку "Марсфілд Лімітед", кінцевим бенефіціаром якої зазначена українка Кущ Вікторія Віталіївна.

25 серпня 2022 року в рамках кримінального провадження Печерський районний суд наклав арешт на 80 тисяч квадратних метрів логістичних приміщень, які належать підприємству "МЛП-Чайка". 

У своєму клопотанні прокурор зазначив, що ці компанії фактично до сьогодні підконтрольні громадянину РФ Міхаілу Гуцерієву. Олігарх через постійну підтримку влади РФ, у тому числі, оборонного та силового блоку нагороджений низкою державних нагород і відзнак РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Але вже 15 вересня за клопотанням адвоката "МЛП-Чайка", в тому ж Печерському суді арешт скасували. Адвокат стверджував, що власницею компанії є громадянка України Вікторія Кущ, яка має численні подяки від ЗСУ, ТРО та нацполіції, а кошти від діяльності підприємства використовуються для непорушності конституційного ладу, державної влади та меж території України. 

Розслідувачі Trap Aggressor зазначають, що бенефіціарка "МЛП-Чайка" Кущ Вікторія Віталіївна більше відома як Вікторія Кохана

З 2014-го року жінка постійно перебуває на території Росії, пише музику для російських музичних виконавців, бере участь у концертах в Кремлі та співпрацює безпосередньо з олігархом Гуцерієвим. 

"Рішення про скасування арешту виніс суддя Печерського суду – Олексій Соколов, який в минулому неодноразово був помічений в одіозних справах. У травні 2019-го року Громадська рада доброчесності визнала Соколова таким, що не відповідає посаді. Суддя міг бути звільнений, але Вища кваліфікаційна комісія суддів поставила його оцінювання на паузу", – наголошують розслідувачі.

Зокрема, Соколов допускав вочевидь недбале оформлення документів і порушував строки надсилання судових рішень до реєстру, а також виносив рішення російською мовою, які публікував, всупереч закону. 

Крім цього, Олексій Соколов навмисно затягував справу київського активіста Романа Ратушного, який цьогоріч був убитий російськими окупантами.

санкції бізнес олігархія Росія
Матеріали за темою
Британська Compass Plus співпрацює з російською платіжною системою "Мір": існує ризик обходу санкцій 23 листопада 2022, 13:24
Болгарія досягла угоди з "Лукойлом", яка дозволить російській компанії обходити ембарго ЄС 22 листопада 2022, 16:26
Китай частково призупинив купівлю російської нафти, чекаючи на обмеження ціни – Bloomberg 22 листопада 2022, 15:43
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті