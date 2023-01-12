Американская Dell планирует отказаться от китайских чипов до 2024 года – СМИ







Американский производитель компьютеров Dell планирует к 2024 году прекратить использование чипов, произведенных в Китае, на фоне беспокойства из-за напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на трех информированных собеседников.

Компания, которая является третьим крупнейшим в мире производителем компьютеров по объему поставок, сообщил поставщикам о своих планах "существенно снизить" количество используемых в своих компьютерах микросхем китайского производства. В частности, если они были произведены на мощностях некитайских производителей.

Цель Dell состоит в том, чтобы к 2024 году все чипы, используемые в продуктах компании, производились на заводах, расположенных за пределами Китая.

Этот шаг является одним из примеров того, как технологическая война между США и Китаем ускоряет усилия производителей электроники по диверсификации производства подальше от крупнейшей экономики Азии.

По словам источников агентства, конкурент Dell, компания HP, также начала опрос своих поставщиков, чтобы оценить возможность переноса производства и сборки из Китая.

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Помимо чипов, Dell попросила поставщиков других компонентов, таких как электронные модули и печатные платы, помочь подготовить мощности в странах за пределами Китая, таких как Вьетнам.

Напоминаем:

После санкций, введенных США против технологического сектора Китая, китайские разработчики микросхем замедляют свои чипы, чтобы не попасть под ограничения.