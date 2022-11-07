Китайські розробники чипів уповільнюють свої процесори, щоб обійти санкцій США – ЗМІ

Після санкцій, запроваджених США проти технологічного сектору Китаю, китайські розробники мікросхем сповільнюють свої чипи, аби не потрапити під обмеження.

Про це повідомляє Financial Times.

Найбільші китайські розробники мікросхем Alibaba і Biren Technology, а також інші компанії наразі витрачають мільйони доларів на створення проєктів процесорів для наступного покоління суперкомп'ютерів, алгоритмів штучного інтелекту і центрів обробки даних в країні. Ці проєкти виробляються за межами країни найбільшим у світі виробником мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).

Натомість санкції, оголошені США минулого місяця, обмежують обчислювальну потужність будь-якого напівпровідника, що підриває цей логістичний ланцюг. Експортний контроль США (який дозволяє такий імпорт лише за наявності ліцензії) поширюється на виробників мікросхем з третіх країн, оскільки майже всі такі заводи використовують американські компоненти або програмне забезпечення.

Це означає, що обмеження можуть призвести до фактичного ембарго на всі високопродуктивні процесори, що постачаються до Китаю. Раніше Штати обмежили такий імпорт від каліфорнійських компаній Nvidia і AMD. Власні китайські заводи з виробництва мікросхем суттєво відстають від того, аби виробляти передові мікросхеми на кшталт розробок Alibaba і Biren.

Аналітики вважають, що санкції Вашингтона спрямовані на примусове уповільнення технологічного сектора Китаю, адже високопродуктивні процесори необхідні для досліджень в області суперкомп'ютерів і штучного інтелекту.

Як наслідок, Alibaba та Biren мусили зупинити подальше виробництво чипів і внести зміни в свої розробки, повідомили FT шість осіб, знайомих із ситуацією.

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Ключовим показник, який обмежує ввезення мікросхем до Китаю, є двонаправлена швидкістю передачі – тобто швидкість, з якою вони відправляють дані один одному. Так, експортний контроль обмежує швидкість передачі даних до 600 гігабайт на секунду (Гб/с).

Архівні версії веб-сайту Biren до запровадження санкцій США показують, що перший процесор компанії BR100 забезпечує швидкість передачі даних у 640 Гбіт/с – вище за встановлені США обмеження. Проте нині на сайті Biren вказані характеристики у 576 Гбіт/с, що нижче за встановлену межу.

При цьому Alibaba вивчає, як модифікувати свій новий 5-нанометровий процесор, призначений для роботи зі штучним інтелектом. Зміни, що розглядаються, можуть потребувати ще одного тестового запуску в TSMC, що означатиме багатомісячну затримку до виходу і може коштувати 10 млн доларів або більше.





