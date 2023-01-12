В США назвали причину сбоя, из-за которого перенесли более 10 тысяч авиарейсов

Американский авиарегулятор назвал предварительной причиной сбоя в работе критической системы оповещений Notam стал поврежденный файл базы данных - из-за этого более 10 тысяч рейсов перенесли или отменили.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

В среду вечером агентство заявило, что предварительное расследование выявило в качестве причины сбоя поврежденный файл, однако FAA "усердно работает над дальнейшим выяснением причин этой проблемы". Агентство также заявило, что нет никаких доказательств кибератаки.

Днем ранее FAA приказало редкое закрытие внутреннего воздушного движения после сбоя так называемой системы оповещения воздушных миссий Notam, которая в режиме реального времени предоставляет информацию о потенциальных опасностях для пилотов и членов экипажа.

По данным сайта FlightAware, отслеживающего полеты, по состоянию на 18:30 ET (01:30 по Киеву), почти через 12 часов после того, как FAA издало приказ о приостановке полетов, было отменено более 1300 рейсов в аэропорты США или из них, и около 9500 рейсов было задержано. Полеты возобновились с 16:00 по Киеву.

Напоминаем:

В среду американский авиарегулятор остановил полеты по всей стране после сбоя в работе ключевой системы оповещения пилотов Notam