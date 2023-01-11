Криптобиржа Coinbase сократит 20% штата на фоне кризиса на рынке

Криптобиржа Coinbase сократит 20% штата в рамках второго крупного раунда сокращений - гендиректор компании Брайан Армстронг пожаловался на сложную ситуацию на крипторынке и падение доходов.

Об этом пишет CNBC.

Так, Армстронг указал на недавнее давление на криптосектор из-за "недобросовестных участников отрасли", имея в виду обанкротившуюся биржу FTX и ее основателя Сэма Бенкмана-Фрида.

"Крах FTX и связанное с ним заражение создали черное пятно для отрасли", - добавил гендиректор компании.

Так, биржа планирует сократить 950 рабочих мест. Ранее Coinbase, в которой на конец сентября работало около 4700 сотрудников, уже сократила 18% своей рабочей силы, ссылаясь на необходимость управления затратами.

"Оглядываясь назад, мы должны были сделать больше", - сказал генеральный директор Брайан Армстронг в телефонном интервью CNBC.

"Лучшее, что вы можете сделать - это быстро реагировать, как только информация становится доступной, и это то, что мы делаем в данном случае", - добавил он.

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Рынки криптовалют были потрясены в последние месяцы после краха одного из крупнейших игроков отрасли, FTX.

"В краткосрочной перспективе все еще существует много страха на рынке", - считает Армстронг.

Криптовалюты пострадали вместе с акциями технологических компаний, поскольку инвесторы бегут от более рискованных активов на фоне более широкого экономического спада. За последний год биткоин упал на 58%, в то время как акции Coinbase упали более чем на 83%.

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