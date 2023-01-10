Goldman Sachs больше не ожидает рецессии в еврозоне в 2023 году

Goldman Sachs заявил во вторник, что ожидает роста экономики еврозоны на 0,6% в этом году, по сравнению с предыдущим прогнозом сокращения.

Об этом пишет Reuters.

Goldman Sachs прогнозирует рост благодаря падению цен на природный газ и открытию границ Китая.

"Мы сохраняем наше мнение, что рост еврозоны будет слабым в течение зимних месяцев ввиду энергетического кризиса, но больше не ожидаем технической рецессии", - говорится в записке экономистов Goldman Sachs во главе со Свеном Яри Стеном.

В ноябре банк с Уолл-стрит прогнозировал сокращение на 0,1% для региона. Техническая рецессия обычно определяется как два последовательных квартала сокращения валового внутреннего продукта (ВВП).

Ожидается, что инфляция в еврозоне составит около 3,25% на конец 2023 года по сравнению с 4,50%, прогнозируемыми ранее.

В декабре рост потребительских цен в еврозоне замедлился до 9,2% с 10,1% месяцем ранее, показали данные Евростата на прошлой неделе.

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Базовая инфляция в регионе также замедлится до 3,3% к концу года на фоне снижения цен на товары, но ожидается дальнейший рост инфляции в сфере услуг из-за роста расходов на рабочую силу, отмечают в Goldman.

Что касается Великобритании, Goldman прогнозирует сокращение ВВП на 0,7% по сравнению с предыдущими ожиданиями по сокращению на 1%, чему способствовало снижение оптовых цен на газ.

Напомним:

Всемирный банк обеспокоен тем, что "дальнейшие неблагоприятные шоки" могут подтолкнуть мировую экономику к рецессии в 2023 году, причем особенно уязвимыми будут малые государства.

Всемирный банк снизил прогнозы роста экономики для большинства стран и регионов и предупредил, что новые неблагоприятные шоки могут привести мировую экономику к рецессии.

Экономическая правда