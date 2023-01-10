Всемирный банк снизил прогнозы роста глобального ВВП, предупредив о рецессии
Всемирный банк снизил прогнозы роста экономики для большинства стран и регионов и предупредил, что новые неблагоприятные шоки могут привести мировую экономику к рецессии.
Об этом пишет Bloomberg.
Так, глобальный ВВП в 2023 году, вероятно, вырастет на 1,7% - это примерно вдвое меньше темпов, прогнозируемых в июне.
Это будет третий худший результат за последние три десятилетия, в частности, после сокращений 2009 и 2020 годов.
Всемирный банк также сократил свои оценки роста экономики на 2024 год, заявив, что устойчивая инфляция и более высокие процентные ставки являются одними из ключевых причин.
Банк также акцентировал внимание на влиянии вторжения РФ в Украину и снижении инвестиций.
Президент Всемирного банка Дэвид Малпас заявил, что ВВП в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах в конце следующего года будет примерно на 6% ниже уровня, который ожидался накануне пандемии COVID-19.
Всемирный банк также призвал к "значительному увеличению" инвестиций для развивающихся стран, включая новое финансирование со стороны международного сообщества и перераспределение существующих расходов, таких как неэффективные сельскохозяйственные и топливные субсидии.
Напомним:
Всемирный банк обеспокоен тем, что "дальнейшие неблагоприятные шоки" могут подтолкнуть мировую экономику к рецессии в 2023 году, причем особенно уязвимыми будут малые государства.
Экономическая правда