Всемирный банк снизил прогнозы роста глобального ВВП, предупредив о рецессии

Всемирный банк снизил прогнозы роста экономики для большинства стран и регионов и предупредил, что новые неблагоприятные шоки могут привести мировую экономику к рецессии.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, глобальный ВВП в 2023 году, вероятно, вырастет на 1,7% - это примерно вдвое меньше темпов, прогнозируемых в июне.

Это будет третий худший результат за последние три десятилетия, в частности, после сокращений 2009 и 2020 годов.

Всемирный банк также сократил свои оценки роста экономики на 2024 год, заявив, что устойчивая инфляция и более высокие процентные ставки являются одними из ключевых причин.

Банк также акцентировал внимание на влиянии вторжения РФ в Украину и снижении инвестиций.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпас заявил, что ВВП в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах в конце следующего года будет примерно на 6% ниже уровня, который ожидался накануне пандемии COVID-19.

ВИДЕО ДНЯ

Всемирный банк также призвал к "значительному увеличению" инвестиций для развивающихся стран, включая новое финансирование со стороны международного сообщества и перераспределение существующих расходов, таких как неэффективные сельскохозяйственные и топливные субсидии.

Напомним:

Всемирный банк обеспокоен тем, что "дальнейшие неблагоприятные шоки" могут подтолкнуть мировую экономику к рецессии в 2023 году, причем особенно уязвимыми будут малые государства.

Экономическая правда