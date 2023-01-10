Гетманцев анонсировал изменение упрощенной системы налогообложения для борьбы с "зарплатными ФЛП"

Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев заявил, что после войны Украине придется менять упрощенную систему налогообложения ради борьбы с "зарплатными ФЛП".

Об этом он сказал в интервью Delo.

"Ни для кого не секрет, что упрощенная система используется для уклонения от уплаты зарплатных налогов. И эту практику нужно ликвидировать по одной простой причине: нам необходимо выбрать - или членство в ЕС, или милые добрые схемы уклонения от налогов. Совместить не получится. Война, конечно, не лучшее время заниматься борьбой с "зарплатными ФЛП".

И я придерживаюсь мнения, что нам пока вообще не стоит трогать предпринимателей по любым вопросам, которые касаются зарплат. Если платят - низкий поклон и слава Богу", - заявил Гетманцев.

Но, по его словам, "очевидно, что Украина не сможет получить членство в Евросоюзе, имея подобные схемы уклонения".

"Поэтому рано или поздно, нам придется заблокировать возможность использовать упрощенку для уклонения от налогообложения", - подчеркнул он.

По словам нардепа, есть два пути. Первый - разработать определенные критерии связанности, по которым можно определить участие предпринимателей-физлиц в подобных схемах.

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Второй - запрет ФЛП третьей группы единого налога в принципе работать с юридическими лицами.

"Но этот вариант достаточно радикальный, поэтому я бы рассматривал первый, который мягче.

И хочу подчеркнуть, что эти процессы должны происходить с одновременным слиянием зарплатных налогов (НДФЛ и ЕСВ - ред.) и уменьшением эффективной ставки до 25% (на сегодня она составляет 42% - ред.).

То есть я считаю, что снижать зарплатные налоги целесообразно при условии одновременной детенизации зарплат", - резюмировал он.

Напомним:

В Верховной Раде обсуждают отмену льготной системы налогообложения, которая позволяет платить только 2% от дохода, с середины следующего года.

Кабмин пообещал МВФ ограничить возможность оптимизировать налоги через 3 группу ФЛП.

Экономическая правда