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Из-за скандала с помощью армии РФ супермаркеты Novus и Varus заберут с полок продукцию Bonduelle

Вторник, 10 января 2023, 13:16 - Экономическая правда

Сети супермаркетов Novus и Varus уберут с полок своих магазинов продукцию французской ТМ Bonduelle из-за информации об обеспечении ею армии РФ.

Об этом сообщают пресс-службы Novus и Varus, передает "Интерфакс-Украина".

"По известным причинам мы убираем с полок NOVUS товары ТМ Bonduelle и Greenfield. ", - заявили в Novus.

Кроме того, в Novus также уберут с полок чаи марки Greenfield, владельцы и производство которого связаны с РФ. 

В Varus также добавили, что уже начали снимать с продаж продукцию Bonduelle с полок своих супермаркетов.

Ранее, 5 января, НАПК призвало ввести санкции против французского производителя замороженных и консервированных овощей Bonduelle из-за скандала с гуманитарной помощью для российской армии.

Экономическая правда.

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РФ товары санкции
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