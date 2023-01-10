Из-за скандала с помощью армии РФ супермаркеты Novus и Varus заберут с полок продукцию Bonduelle
Вторник, 10 января 2023, 13:16 -
Сети супермаркетов Novus и Varus уберут с полок своих магазинов продукцию французской ТМ Bonduelle из-за информации об обеспечении ею армии РФ.
Об этом сообщают пресс-службы Novus и Varus, передает "Интерфакс-Украина".
"По известным причинам мы убираем с полок NOVUS товары ТМ Bonduelle и Greenfield. ", - заявили в Novus.
Кроме того, в Novus также уберут с полок чаи марки Greenfield, владельцы и производство которого связаны с РФ.
В Varus также добавили, что уже начали снимать с продаж продукцию Bonduelle с полок своих супермаркетов.
Ранее, 5 января, НАПК призвало ввести санкции против французского производителя замороженных и консервированных овощей Bonduelle из-за скандала с гуманитарной помощью для российской армии.
Экономическая правда.
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