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За 2022 год общая стоимость государственных пенсионных фондов снизилась на 2,2 триллиона долларов 

Воскресенье, 1 января 2023, 18:00 - Игорь Пилипив
 
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Значительные падения на рынках акций и облигаций за 2022 год впервые за всю историю снизили общую стоимость мирового государственного капитала и государственных пенсионных фондов на 2,2 трлн долларов.

Об этом сообщает Reuters.

"В отчете Global SWF, отмечается, что стоимость активов, которыми управляют суверенные фонды, упала до $10,6 трлн с $11,5 трлн, тогда как стоимость активов государственных пенсионных фондов - до $20,8 трлн с $22,1 трлн", - отмечает агентство.  

Диего Лопес из Global SWF сказал, что основным фактором стало "одновременное и значительное" падение основных рынков облигаций и акций на 10%, что происходило в течение впервые за 50 лет.

Это произошло после того, как полномасштабное вторжение России в Украину привело к росту цен на сырьевые товары и подтолкнуло инфляцию к 40-летним максимумам. 

Несмотря на всю турбулентность, денежные средства, потраченные на приобретение компаний, недвижимости или инфраструктуры, все же подскочили на 12% по сравнению с 2021 годом.

Рекордные 257,5 млрд долл были использованы в 743 сделках, при этом суверенные фонды также заключили рекордное количество "мега-сделок" на сумму более 1 млрд долл.

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Фактически, пять из 10 крупнейших инвестиций, когда-либо осуществленных государственными инвесторами, произошли в 2022 году, начиная с января, когда другая сингапурская компания Temasek потратила 7 миллиардов долларов на покупку фирмы по тестированию, инспекции и сертификации Element Materials у фонда прямых инвестиций Bridgepoint.

Напомним:

Мировые рынки акций и облигаций потеряли более 30 трлн долларов за 2022 год, что является худшим показателем со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

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