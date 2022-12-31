За 2022 рік ринки акцій та облігацій втратили понад 30 трильйонів доларів – FT

Світові ринки акцій та облігацій втратили понад 30 трлн доларів за 2022 рік, що є найгіршим показником в з часів світової фінансової кризи 2008 року.

Про це повідомляє The Financial Times.

Зазначається, що акції S&P 500 і Nasdaq року впали на 19% і 33% відповідно, що є найгіршим результатом результати для обох з 2008 року. Ринки облігацій також зазнали інтенсивних розпродажів: дохідність 10-річних державних облігацій США, глобального еталонного показника вартості довгострокових запозичень, підскочила до 3,9% з приблизно 1,5% наприкінці минулого року — це найбільше річне зростання.

Згідно з даними Bloomberg, ринкова вартість компаній, якими торгують на всіх світових фондових біржах, впала на 25 трильйонів доларів, а індекс Multiverse, який відстежує глобальний державний і корпоративний борг, знизився майже на 16%, або на 9,6 трильйона доларів у вираженні ринкової вартості.

Додається, що вартість ринку криптовалюти впала на 1,7 трильйона доларів з початку 2022 року, що є ознакою того, що спекулятивний запал, який охопив 2020 рік, вибухнув цього року.

Основними причинами втрат на ринках стали підняття центробанками відсоткових ставок, інфляція та велика війна Росії проти України.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Статки Ілона Маска впали до 137 млрд проти 340 млрд доларів у листопаді 2021 року через падіння акцій Tesla на 65% у 2022 році.