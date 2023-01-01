Все разделы
Укр / Рус

В Укрэнерго оценили вероятность в Украине еще одного блэкаута 

Воскресенье, 1 января 2023, 12:07 - Игорь Пилипив

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что теоретически вероятность полного блэкаута существует, однако на практике такой опасности он сейчас не видит.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона "Единые новости". 

Отвечая на вопрос возможен ли в Украине тотальный блэкаут, Кудрицкий сказал, что теоретически может угрожать, но на практике он не видит такой опасности сейчас. 

"Я считаю, что худшее мы уже прошли с ракетными атаками, очень на это надеюсь. Динамика этих атак и эффект от тех атак показывает, что россияне имеют все меньшую способность вызывать какие-то возмущения в нашей энергосистеме", - добавил Кудрицкий.

Он также отметил, что энергетики также научились к новым ракетным атакам государства-террориста на нашу энергосистему. Поэтому мало что нового могут продемонстрировать российские войска на поле боя с украинской энергосистемой. 

Также читайте: Украина пережила первый блэкаут в истории: почему останавливались атомные энергоблоки и чем это грозит

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Вследствие превентивных технических мероприятий и отличной работе ПВО энергосистема Украины не получила серьезных повреждений после очередного ракетного удара государства-террориста в субботу, 31 декабря.

Укрэнерго электроэнергия РФ
Материалы по теме
Как война повлияла на деятельность госкомпаний: итоги 2022 года 31 декабря 2022, 15:30
Дефицит в энергосистеме – на уровне четверга, области должны соблюдать лимиты – Укрэнерго 30 декабря 2022, 11:39
Укрэнерго получит 70 миллионов евро гранта от ЕБРР и Нидерландов 30 декабря 2022, 10:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте