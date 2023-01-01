В Укрэнерго оценили вероятность в Украине еще одного блэкаута 

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что теоретически вероятность полного блэкаута существует, однако на практике такой опасности он сейчас не видит.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Отвечая на вопрос возможен ли в Украине тотальный блэкаут, Кудрицкий сказал, что теоретически может угрожать, но на практике он не видит такой опасности сейчас.

"Я считаю, что худшее мы уже прошли с ракетными атаками, очень на это надеюсь. Динамика этих атак и эффект от тех атак показывает, что россияне имеют все меньшую способность вызывать какие-то возмущения в нашей энергосистеме", - добавил Кудрицкий.

Он также отметил, что энергетики также научились к новым ракетным атакам государства-террориста на нашу энергосистему. Поэтому мало что нового могут продемонстрировать российские войска на поле боя с украинской энергосистемой.

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Напомним:

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Вследствие превентивных технических мероприятий и отличной работе ПВО энергосистема Украины не получила серьезных повреждений после очередного ракетного удара государства-террориста в субботу, 31 декабря.