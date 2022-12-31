Попри російську атаку українська енергосистема уникнула серйозних пошкоджень – Галущенко

getty images

Внаслідок превентивних технічних заходів та відмінній роботі ППО енергосистема України не зазнала серйозних пошкоджень після чергового ракетного удару держави-терориста у суботу, 31 грудня.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

"Завдяки відмінній роботі ППО та завчасним технічним заходам сьогодні, 31 грудня 2022 року, вдалось уникнути серйозних пошкоджень енергосистеми України. Енергетики нон-стоп працюють над відновленням енергопостачання", – зазначив міністр.

Він додав, що цьогорічне Різдво та Новий рік є найскладнішими за всю історію незалежної України. Проте попри плани агресора українські енергетики роблять усе можливе і неможливе, щоб в новорічну ніч українці були зі світлом.

Нагадаємо:

Після чергового ракетного обстрілу держави-терориста у суботу, 31 грудня, система життєзабезпечення столиці працює в штатному режимі, проте через аварійні відключення без світла 30% споживачів.

Для уникнення значних пошкоджень у випадку влучання ворожих ракет у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосували екстрені відключення світла.