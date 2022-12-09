Правительство уволило главу Госкосмоса

Кабинет министров на заседании в пятницу уволил Владимира Тафтая с должности председателя Государственного космического агентства.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Тафтай возглавлял Агентство с февраля 2021 года, когда был назначен на эту должность по "карантинной" процедуре вне конкурса. Впоследствии, в августе того же года, правительство переназначило Владимира Тафтая главой Государственного космического агентства по результатам конкурса.

Напоминаем:

Кабинет министров переназначил Владимира Тафтая председателем Государственного космического агентства 26 августа 2021 года.