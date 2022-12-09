Некоторые энергетические объекты Украины полностью разрушены оккупантами - Кубраков

В результате российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры некоторые объекты были полностью разрушены.

Об этом в комментарии CNN заявил вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, около 50% критически важной инфраструктуры Украины по поставке электроэнергии были "еще больше повреждены", а некоторые были "полностью разрушены".

В середине ноября сообщалось, что в результате нанесенных россиянами ракетных ударов выведена из строя почти половина энергосистемы Украины.

Напоминаем:

Учитывая ситуацию в энергосистеме на сегодня дефицит будет оставаться в течение зимнего сезона, заявили в Укрэнерго.

Дефицит мощности в энергосистеме на 9 декабря остается значительным. Всем облэнерго предоставили лимиты потребления электроэнергии, в нескольких регионах они превышены, из-за чего применили аварийные отключения.

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Причиной дефицита являются массированные атаки России на украинскую энергосистему. Ремонт мощностей усложнился с наступлением морозов.