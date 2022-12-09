Инфляция в Украине замедлилась впервые за год - Госстат

Темпы роста потребительских цен впервые с начала года замедлились в годовом измерении - в ноябре инфляция составила 26,5%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению с октябрем инфляция в ноябре составила 0,7%, а с начала года - 25,7%.

Базовая инфляция, которая не учитывает краткосрочные шоковые изменения цен, в ноябре составила 1,3% по сравнению с октябрем, а с начала года - 21,6%.

По сравнению с октябрем цена на отдельные категории товаров изменились так:

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,6%. Больше всего (на 10,6%) подорожали яйца. На 3,3-2,0% выросли цены на сало, молоко и молочные продукты, масло, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы. При этом подешевели на 6,9-1,1% фрукты, продукты переработки зерновых, свинина, овощи, сахар.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1%, в частности табачные изделия - на 1,1%, алкогольные напитки - на 0,8%. ВИДЕО ДНЯ

Одежда и обувь подешевели на 1,6%, в частности, обувь - на 2,0%, одежда - на 1,2%.

Транспорт подорожал на 1,0% в основном из-за подорожания топлива и масел на 1,3% и транспортных средств на 1,1%.

В сфере связи цены выросли на 1,3%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 21,9%.

Напоминаем:

Инфляция в Украине в октябре относительно сентября выросла на 2,5% а в годовом измерении выросла до 26,6%.

Октябрьский прогноз инфляции от НБУ на конец года составляет 28%. По разным сценариям, атаки на энергетику могут добавить 1-2 вп.п.