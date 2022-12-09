Украинская экономика упала на 30,8% в третьем квартале года – Госстат

По оперативной оценке Госстата ВВП Украины сократился на 30,8% в третьем квартале в годовом измерении, однако показал рост против второго квартала.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, реальный ВВП в III квартале 2022 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 9,0% с учетом сезонного фактора. Заметим, что на второй квартал года, закончившийся в июне пришелся наибольший удар по экономике от полномасштабного российского вторжения. В годовом измерении ВВП за второй квартал упал на 37,2%.

В годовом измерении, то есть против третьего квартала 2021 года, ВВП страны уменьшился на 30,8%.

Напоминаем:

В макропрогнозе по сценарию с ростом ВВП на 3,2% Минэкономики предполагает, что в 2023 году в Украину фактически поступит 20 млрд долларов прямой макрофинансовой поддержки бюджета.

Из-за массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру падение ВВП Украины в этом году может быть глубже, считают в НБУ, а восстановление в следующем году может быть гораздо ниже, чем прогнозировали в октябре, или даже полностью отсутствовать.

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