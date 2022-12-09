Россия может сократить добычу нефти из-за ограничения цен на нее

Россия думает над сокращением добычи нефти в ответ на ограничение G7 цен на нее на уровне 60 долларов.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции, передает российское РБК.

"Мы подумаем при необходимости и о возможном сокращении добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+ по пределу добычи. Мы подумаем о дополнительном [сокращении], если будет нужно", - заявил он.

Однако глава государства-агрессора добавил, что пока никаких конкретных решений по ответу России на введение потолка цен на российскую нефть не принято. По его словам, о конкретных мерах будет сообщено в указе президента РФ в ближайшие дни.

Как и ранее, Россия не планирует поставлять свою нефть в те страны, которые будут придерживаться потолка цен.

Напоминаем:

Через четыре дня после того, как G7 ограничила цены на российскую нефть, часть нефти РФ торгуется гораздо ниже порогового уровня, установленного для Москвы.

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В конце прошлой недели страны группы G7 объявили, что согласились установить "потолок цен" на нефть, которая экспортируется из РФ морем, на уровне $60 за баррель.