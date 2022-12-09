Ощадбанк пошел против РФ в Европейский суд по правам человека 

Ощадбанк 8 декабря подал жалобу против РФ в Европейский суд по правам человека из-за нанесенного военной агрессией ущерба.

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Банк отмечает, что в результате вооруженной агрессии РФ украинским компаниям и гражданам был нанесен значительный материальный ущерб. "Ощадбанк не стал исключением, многие его отделения подверглись разрушениям и повреждениям, а сам банк - значительным потерям", - говорится в заявлении.

Документация военных преступлений позволила банку "применить международно признанные юридические механизмы, направленные на восстановление справедливости и наказание агрессора".

Напоминаем:

Верховный суд Франции подтвердил решение Международного арбитража о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка 1,1 млрд долларов плюс проценты за захват активов в оккупированном Крыму.

Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации в марте.

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Европейский суд по правам человека осуществляет надзор за выполнением Конвенции по правам человека в государствах-членах Совета Европы.





