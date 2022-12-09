Стало известно, когда Совет директоров МВФ рассмотрит Мониторинговую программу для Украины

Совет исполнительных директоров МВФ рассмотрит вопрос утверждения Мониторинговой программы для Украины с участием совета директоров (PMB) 19 декабря.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на график заседания совета, опубликованный на сайте Фонда.

Отмечается, что, кроме Украины, Международный валютный фонд 19 декабря рассмотрит также вопрос Кении, Туниса и Сербии.

Украина направила в МВФ запрос на четырехмесячную Мониторинговую программу PMB.

Украина надеется, что на смену этой программе, которая не предусматривает финансирования, в начале 2023 года придет программа расширенного финансирования EFF, которая может частично покрыть дефицит бюджета-2023 в $38 млрд, напоминает агентство.

Напомним:

Миссия МВФ по итогам работы 17-20 октября в Вене с представителями Украины заявила о продуктивных дискуссиях и продолжении работы над мониторинговой программой с участием Совета директоров.

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Экономическая правда