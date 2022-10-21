Украина и МВФ в ближайшие недели продолжат работу над мониторинговой программой – глава миссии Фонда

Миссия МВФ по итогам работы 17-20 октября в Вене с представителями Украины заявила о продуктивных дискуссиях и продолжении в ближайшие недели работы над мониторинговой программой с участием Совета директоров.

Об этом говорится в заявлении главы миссии МВФ в Украине Гевина Грея.

В Фонде отметили, что в течение 17-20 октября команда сотрудников МВФ встретилась с украинскими чиновниками в Вене.

Миссия обсудила свои выводы с министром финансов Сергеем Марченко и Главой Национального банка Украины Андреем Пышным.

"Российское вторжение в Украину, начавшееся более семи месяцев назад, повлекло за собой огромные человеческие страдания и принесло серьезные экономические последствия. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) значительно сократился, инфляция резко возросла, торговля была существенно нарушена, а бюджетный дефицит вырос до беспрецедентного уровня.

На этом сложном фоне дискуссии были сосредоточены на последних макрофинансовых событиях и перспективах, бюджете на 2023 год и связанных с ним потребностях во внешнем финансировании, вопросах финансового сектора и сочетании стратегий поддержки макроэкономической стабильности", - говорится в релизе МВФ.

Украина заслуживает кредит за сохранение макрофинансовой стабильности "в этих сложнейших обстоятельствах", добавили в МВФ.

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При этом украинских чиновников в Фонде призвали "воздерживаться от мер, подрывающих налоговые поступления" (очевидно, речь идет об идее налоговой реформы "10-10-10") для согласования расходов с доступным финансированием.

"Основываясь на этих продуктивных обсуждениях, сотрудники МВФ и представители украинской власти продолжат работу в течение следующих недель, чтобы выполнить запрос органов власти относительно мониторинговой программы с участием Совета директоров.

Совет директоров изложит намерения поддержки макроэкономической и финансовой стабильности и представит оценку потребностей во внешнем финансировании на 2023 год.

Мониторинговая программа также станет крепкой основой для макроэкономической политики, станет дополнительным катализатором донорской поддержки и поможет подготовить путь к полноценной программе Фонда", - добавили в МВФ.

Напомним:

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что говорить о фиксации какого-то результата переговоров с МВФ "еще неуместно и преждевременно".

Миссия МВФ по Украине начала работу в Вене в понедельник, 17 октября и продлится до 20 октября.

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Экономическая правда