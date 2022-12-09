Из 60 брендов на авторынке РФ осталось 14: 11 из них – китайские, только 3 – российские

Только 14 брендов из 60 остались на российском автомобильном рынке до конца 2022 года, три из них российские, а остальные - китайские.

Об этом говорится в письме ассоциации "Российские автомобильные дилеры" в адрес дилеров китайских брендов, пишет российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

"На сегодняшний день на нашем авторынке новых автомобилей осталось работать из 60 брендов (на начало 2022 года - ред.) только 14. Из них три бренда - отечественные. Lada, ГАЗ, УАЗ. Остальные - китайские: Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda", - заявили в ассоциации.

"С точки зрения национального микса российский авторынок уже китайский на 78 процентов", - говорится в письме.

Сейчас почти все европейские, американские и корейские бренды приостановили поставки автомобилей в Россию.

Напомним:

Китайские бренды составляют почти треть автомобильного рынка России - этот сектор больше, чем любой другой, демонстрирует растущее значение Китая для экономики РФ после ухода западных компаний.

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Экономическая правда