Китайцы захватывают долю российского авторынка после ухода западных брендов – Reuters

Китайские бренды составляют почти треть автомобильного рынка России - этот сектор больше, чем любой другой, демонстрирует растущее значение Китая для экономики РФ после ухода западных компаний.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что продажи новых легковых авто упали в РФ почти на 61% в годовом измерении, поскольку западные санкции ограничивают доступ России к некоторым материалам, а падение спроса и высокие цены еще больше тормозят сектор.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых авто и легковых коммерческих автомобилей в ноябре составили 46 403 единицы, а в целом за этот год продажи должны составить около 600 000 единиц.

"Здесь мало производства западных автомобильных брендов и мало импорта, поэтому рынок разделен между российским и китайским автопромом", - сказал российский автомобильный аналитик Владимир Беспалов в интервью Reuters.

Российские автомобили удовлетворяют спрос по более низким ценам - примерно до 1,5 миллиона рублей ($23 961), а китайские - занимают западную нишу цен выше 2,5 миллиона рублей.

При этом, китайский автомобиль иногда маскируется под российский. "Части двигателя от китайской компании JAC, чей дизайн, инженерия и платформа используются для возрождения "Москвича" советских времен, были четко заметны во время перезапуска бренда в прошлом месяце", - напоминает Reuters.

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"Москвич" заявил, что работает с иностранным партнером, но не стал его называть. JAC не ответил на запрос о комментариях.

Большинство западных автопроизводителей прекратили свою деятельность в РФ после того, как Россия начала вторжение в Украину в феврале.

Экономическая правда