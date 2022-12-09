В "АрселорМиттал Кривой Рог" опровергли заявление РФ о складах с вооружением на заводе

"АрселорМиттал Кривой Рог" опроверг информацию, распространенную Минобороны РФ о якобы размещении военного вооружения в одном из цехов, куда попал вражеский снаряд.

Об этом говорится в заявлении предприятия в Facebook.

"Министерство обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале и в видеообращении спикера прокомментировало недавний обстрел российскими ракетами Кривого Рога и распространило неправду об ударе якобы "по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов ArcelorMittal".

Это не соответствует действительности. Кроме факта удара по криворожскому горно-металлургическому предприятию ночью 5 декабря, информация Минобороны РФ является абсолютно ложной", - подчеркнули в компании.

Компания "категорически опровергла" наличие на предприятии складов с военным вооружением - какими-либо ракетами или пусковыми установками.

"В результате этого жесткого удара погиб наш сотрудник и еще три человека получили ранения. Мы категорически протестуем против обстрелов мирных домов и убийств украинцев", - говорится в позиции "АрселорМиттал Кривой Рог".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Ночью 5 декабря оккупанты нанесли ракетный удар по территории "АрселорМиттал Кривой Рог".

Экономическая правда