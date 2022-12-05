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Россия ночью обстреляла ракетами завод "АрселорМиттал Кривой Рог"

Понедельник, 5 декабря 2022, 10:45 - Алексей Павлыш

Ночью 5 декабря оккупанты нанесли ракетный удар по территории "АрселорМиттал Кривой Рог", по предварительной информации, есть пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Был активирован план чрезвычайных ситуаций, на место вызвали пожарную службу, департамент по охране труда и медицинскую службу.

На месте попадания еще работают спасатели. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

"На этом раннем этапе все наши усилия сосредоточены на том, чтобы взять ситуацию под контроль", - добавили в компании.

Там обещают информировать, когда будет поступать новая информация.

Сотрудников просят не снимать место происшествия и не распространять фотографии.

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Напомним:

После полуночи россияне ударили тремя ракетами по Кривому Рогу, попав в промышленное предприятие, один работник погиб, еще три человека получили ранения.

Экономическая правда

ArcelorMittal война металл завод
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