Россия ночью обстреляла ракетами завод "АрселорМиттал Кривой Рог"
Ночью 5 декабря оккупанты нанесли ракетный удар по территории "АрселорМиттал Кривой Рог", по предварительной информации, есть пострадавшие.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Был активирован план чрезвычайных ситуаций, на место вызвали пожарную службу, департамент по охране труда и медицинскую службу.
На месте попадания еще работают спасатели. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
"На этом раннем этапе все наши усилия сосредоточены на том, чтобы взять ситуацию под контроль", - добавили в компании.
Там обещают информировать, когда будет поступать новая информация.
Сотрудников просят не снимать место происшествия и не распространять фотографии.
Напомним:
После полуночи россияне ударили тремя ракетами по Кривому Рогу, попав в промышленное предприятие, один работник погиб, еще три человека получили ранения.
Экономическая правда