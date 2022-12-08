Атаки на энергообъекты ухудшили прогноз по ВВП в этом и следующем году – НБУ

Из-за массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру падение ВВП Украины в этом году может быть глубже, а восстановление в следующем году может быть намного ниже, чем прогнозировали в октябре, или даже полностью отсутствовать.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук на брифинге.

"Что касается ВВП, то на этот год, скорее всего, падение будет немного глубже, чем мы это ожидали в нашем октябрьском сценарии. На следующий год восстановление украинской экономики в зависимости от каждого из сценариев будет разным", – сказал он.

По словам главы НБУ Пышного, в первый сценарий заложено продолжение энергетического террора, но очень успешная защита воздушного пространства Украины и объектов критической инфраструктуры. В то же время, сценарий дефицита электроэнергии не должен превышать 25% - этот сценарий является базовым.

При этом второй сценарий предполагает медленное восстановление и более глубокое повреждение инфраструктуры – в такой ситуации дефицит растет. А третий сценарий, по его словам, – масштабные перебои в энергосистеме.

"Но даже при нашем базовом относительно оптимистическом сценарии рост ВВП будет очень вялым и намного ниже, чем те 4%, которые мы предполагали в нашем октябрьском прогнозе. В случае реализации второго и третьего сценария, к сожалению, экономика (ВВП) будет сокращаться и в следующем году", – резюмировал Николайчук.

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НБУ рассматривает несколько сценариев в контексте усиления энерготеррора РФ – во всех трех вариантах есть общие последствия: снижение и ухудшение показателя экономической активности, более высокая инфляция, чем предполагалось в октябре.

Экономическая правда