НБУ вважає базовим сценарієм дефіцит електроенергії до 25%, але вивчає і два гірших

НБУ розглядає кілька сценаріїв у контексті посилення енерготерору РФ - у всіх трьох варіантах є загальні наслідки: зниження та погіршення показника економічної активності, вища інфляція, ніж передбачалось у жовтні.

Про це на прес-брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний, відповідаючи на питання журналістів.

За його словами, Нацбанк допускає погіршення макропрогнозу через нові обстріли Росією енергоінфраструктури.

"Порівняно з жовтнем ризик періодичних масових обстрілів енергетичної інфраструктури посилився. Зараз розглядається кілька сценаріїв", - розповів голова НБУ.

За словами Пишного, у перший сценарій закладено продовження енергетичного терору, але дуже успішний захист повітряного простору України та об'єктів критичної інфраструктури.

Водночас сценарій дефіциту електроенергії не повинен перевищувати 25% - цей сценарій є базовим.

При цьому другий сценарій передбачає повільне відновлення та глибше пошкодження інфраструктури - у такій ситуації дефіцит зростає. А третій сценарій, за його словами, - масштабні перебої в енергосистемі.

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Економічна правда