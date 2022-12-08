НБУ вважає базовим сценарієм дефіцит електроенергії до 25%, але вивчає і два гірших
НБУ розглядає кілька сценаріїв у контексті посилення енерготерору РФ - у всіх трьох варіантах є загальні наслідки: зниження та погіршення показника економічної активності, вища інфляція, ніж передбачалось у жовтні.
Про це на прес-брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний, відповідаючи на питання журналістів.
За його словами, Нацбанк допускає погіршення макропрогнозу через нові обстріли Росією енергоінфраструктури.
"Порівняно з жовтнем ризик періодичних масових обстрілів енергетичної інфраструктури посилився. Зараз розглядається кілька сценаріїв", - розповів голова НБУ.
За словами Пишного, у перший сценарій закладено продовження енергетичного терору, але дуже успішний захист повітряного простору України та об'єктів критичної інфраструктури.
Водночас сценарій дефіциту електроенергії не повинен перевищувати 25% - цей сценарій є базовим.
При цьому другий сценарій передбачає повільне відновлення та глибше пошкодження інфраструктури - у такій ситуації дефіцит зростає. А третій сценарій, за його словами, - масштабні перебої в енергосистемі.
Економічна правда