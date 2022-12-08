В ноябре украинцы зарегистрировали почти 15 тысяч подержанных иномарок: топ-5 моделей

За ноябрь украинцы зарегистрировали 14,9 тысяч подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа - это на 1% меньше, чем в октябре этого года, и почти вчетверо меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"В то же время такое пополнение украинского автопарка подержанными легковушками почти в пять раз превысило ноябрьский рынок новых", - отмечают в ассоциации.

Так, самым популярным подержанным авто в ноябре стал Renault Megane: на украинские номера перешли 1028 автомобилей этой модели.

Вторым идет Volkswagen Golf - 994 шт. Замыкает топ-3 Volkswagen Passat - 709 шт.

Также в топ-5 месяца вошли Skoda Octavia (701 шт.) и Ford Focus (396 шт.).

Всего с января по ноябрь 2022 года украинские номера получили 372,5 тыс подержанных машин, завезенных из других стран, - это на 21% меньше чем в прошлом году.

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Напомним:

Спрос на новые легковые авто в ноябре снизился на 2% по сравнению с предыдущим месяцем – украинцы приобрели 3090 новых легковых автомобилей.

Экономическая правда