Спрос на новые авто в ноябре продолжил падать: бестселлеры месяца

Спрос на новые легковые авто в ноябре снизился на 2% по сравнению с предыдущим месяцем – украинцы приобрели 3090 новых легковых автомобилей.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с ноябрем 2021 г. регистрации новых авто сократились в 2,8 раза.

Самой популярной маркой на рынке остается Toyota.

"За месяц было зарегистрировано 702 новых авто этой японской марки. По отношению к октябрю текущего года, спрос на новые Тойоты увеличился на 6%, но ниже на 28% с ноября 2021 года", – сообщили в Укравтопроме.

Вторую строчку среди лидеров продаж занимает Renault – 387 автомобилей, что на 43% больше результата предыдущего месяца. Отставание от прошлогоднего показателя составило 56%.

Третье место у Skoda с 272 зарегистрированными авто, что на 17% меньше чем в октябре и на 1% меньше до ноября прошлого года.

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Также в пятерку вошли:

Hyundai – 208 шт. (-1% и -53% соответственно).

Mercedes-Benz – 204 шт. (-11%, -4%).

"Титул бестселлера месяца получил кроссовер RENAULT Duster. В ноябре свои первые номерные знаки получили 363 авто этой модели", – добавляют автопроизводители.

Всего за 11 месяцев этого года украинцы приобрели и поставили на учет 34 тыс. новых легковых автомобилей, что в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года.