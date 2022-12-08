ЕБРР может прокредитовать Укрэксимбанк на 50 миллионов евро

ЕБРР может предоставить государственному Укрэксимбанку кредит до 50 млн евро для финансирования частных корпоративных клиентов и муниципалитетов в Украине, пострадавших от войны.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение банка.

"Кредит предоставит Укрэксимбанку столь необходимое среднесрочное финансирование в военное время и позволит банку поддерживать своих частных корпоративных клиентов и муниципалитеты, используя свою стратегическую направленность, подтвержденный опыт корпоративного кредитования важнейших секторов и сильное региональное присутствие", - заявили в ЕБРР.

Отмечается, что проект будут поддерживать доноры: так, покрытие риска первого убытка в размере 25 млн евро предоставит Специальный фонд реагирования на кризисные ситуации ЕБРР в рамках специального Пакета реагирования ЕБРР на войну в Украине.

Напомним:

НЭК "Укрэнерго" привлекла 300 миллионов евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития и 72 миллиона евро грантовых средств от Нидерландов.

Европейский банк реконструкции и развития в 2022 году инвестирует в Украину более миллиарда евро, поддерживая экономику, а также продолжит финансирование в 2023 году.

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