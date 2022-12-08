Нидерланды вслед за США планируют ограничить экспорт технологий в Китай – СМИ

Нидерланды планируют ввести новые ограничения на экспорт оборудования для производства микросхем в Китай, и таким образом согласовать свои торговые правила с США.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с этим вопросом.

Введение новых мер согласует торговые условия Нидерландов с политикой США по ограничению доступа Пекина к высоким технологиям по соображениям безопасности. Соглашение об экспортных ограничениях может быть достигнуто уже в январе, однако переговоры продолжаются, и окончательное решение не принято.

Такой шаг кодифицирует и потенциально расширит неофициальный запрет на продажу некоторых технологий Китаю, а также поможет США в ограничении амбиций Пекина в области производства микросхем и военной сфере.

Нидерланды и Япония, наряду с США, являются ведущими мировыми поставщиками оборудования и технологий, необходимых для производства современных полупроводников. Однако Вашингтону еще не удалось в полной мере привлечь этих союзников.

Новые экспортные ограничения, рассматриваемые Нидерландами, могут запретить продажу оборудования, способного производить микросхемы, обозначенные как 14 нанометров или более продвинутые. Этот шаг может привести голландские правила по крайней мере частично в соответствие с ограничениями США, объявленными 7 октября.

Ограничения могут ударить по нидерландской фирме ASML Holding NV, которая является одним из важнейших мировых поставщиков машин, необходимых для производства передовых полупроводников. Согласно последнему годовому отчету, на Китай приходится около 15% доходов фирмы в прошлом году.

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Нидерландские чиновники склонны сотрудничать с США по ограничению доступа Китая к технологиям производства микросхем, поскольку они разделяют подобные опасения по поводу национальной безопасности, говорят собеседники агентства.

Напоминаем:

После санкций, введенных США против технологического сектора Китая, китайские разработчики микросхем замедляют свои чипы, чтобы не попасть под ограничения.