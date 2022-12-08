Турецкие плавучие электростанции для Украины могут расположить возле Молдовы и Румынии

Турецкая компания Karpowership ведет переговоры о том, чтобы направить корабли-электростанции в Румынию или Молдову и поставлять электроэнергию по линиям электропередач в Украину для помощи энергосистеме.

Об этом в интервью Anadolu Agency рассказала президентка компании Зейнеп Харези.

Компания обсуждает поставки до 400 МВт мощности в Украину с помощью плавучих электростанций. "Сейчас мы ведем переговоры с Организацией Объединенных Наций (ООН) и другими организациями по оказанию помощи, чтобы найти правильное решение. Мы можем направить корабли в Румынию или Молдову и поставлять электроэнергию по линиям электропередач в Украину", - рассказала Харези.

По ее словам, любое имущество, которое направляется в Украину, пока не может быть застраховано, поэтому они не могут быть уверены в безопасности судов. Поэтому, хотя сначала суда планировали расположить возле Одессы, и представители компании встречались с руководством Одесской области, планы пришлось изменить.

"Между Румынией, Молдовой и Украиной действуют линии электропередач. Мы можем разместить корабли в Румынии и Молдове и поставлять электроэнергию по линиям электропередач в Украину", - объясняет руководитель компании.

Таким образом снимается проблема страхования: "Мы ведем переговоры о мощности примерно 300-400 мегаватт. Эти мощности могут обеспечить электроэнергией один миллион домохозяйств. Мы можем направить три-четыре корабля для обеспечения этой мощности", - рассказывает Харези.

Кроме того, суда могут размещаться в различных гаванях. Плавучие электростанции могут начать поставки электроэнергии в течение месяца после окончательного согласования технических, коммерческих и безопасностных вопросов.

ВИДЕО ДНЯ

Она добавила, что компания предлагает электроэнергию ниже себестоимости производства электроэнергии в Молдове и Румынии и ниже стоимости европейского энергетического пула.

Напоминаем:

Турецкая судостроительная компания Karpowership, которая является производителем, оператором и владельцем флота энергокораблей, заявляет, что ведет переговоры об отправке плавучих "электростанций" в Украину.

Энергокорабли (powerships) - суда специального назначения, на которых установлены силовые установки, выполняющие роль источника электроэнергии.





