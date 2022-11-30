Турецька Karpowership веде переговори з "Укренерго" про розміщення біля Одеси 3 суден-електростанцій – ЗМІ

nikkei

Турецька суднобудівна компанія Karpowership, яка є виробником, оператором і власником флоту енергокораблів, заявляє, що веде переговори про відправку плавучих "електростанцій" в Україну.

Про це пише Nikkei Asia з посиланням на високопоставленого керівника компанії.

"Ми обговорюємо з Одеською областю та українською енергетичною компанією "Укренерго" розміщення трьох суден поблизу Одеси загальною потужністю 300 мегават", - сказала член правління Karpowership з комерційних операцій Зейнеп Харезі.

За її словами, після досягнення домовленостей щодо технічних та комерційних аспектів, "ми повинні визначити параметри, пов'язані з безпекою, з точки зору як наших команд з експлуатації та технічного обслуговування, так і наших активів".

Енергокораблі (powerships) - судна спеціального призначення, на яких встановлені силові установки, що виконує роль джерела електроенергії.

"Якщо ми зможемо забезпечити ці параметри, ми хотіли б продовжити реалізацію проєкту", - заявила Харезі.

Вона припустила, що угода може потребувати підтримки ООН.

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"Я думаю, що нам знадобиться зелене світло на рівні Організації Об'єднаних Націй, щоб реалізувати це, з тими ж виключеннями, які є у зерновій угоді", - сказав вона.

"Залежно від необхідності та погоджень, ми можемо зробити це протягом цього року.

Кораблі готові і введені в експлуатацію. Ми можемо розгорнути їх всього за три тижні", - додала Ханезі.

Потужність 300 МВт, яку можуть видавати три судна, дозволить забезпечити електроенергією до 1 мільйона будинків при повному завантаженні, пише Nikkei Asia.

Видання не змогло зв'язатися з "Укренерго" для отримання коментарів.

Українське джерело, знайоме з ходом переговорів, повідомило Nikkei Asia, що вони знаходяться на стадії комерційних переговорів.

Karpowership є флагманською компанією турецького холдингу Karadeniz Holding. До її складу входять 36 суден, які можуть виробляти електроенергію, використовуючи мазут або природний газ. За словами Харезі, вони можуть бути підключені до місцевих електромереж менш ніж за 30 днів.

Вони в основному орієнтовані на країни з недостатньо розвиненою інфраструктурою, а також на використання в надзвичайних ситуаціях після стихійних лих або аварій.

За словами Харезі, компанія веде переговори про розміщення до восьми кораблів у чотирьох європейських країнах взимку 2023 року, а не 2022 року, як обговорювалося спочатку.

"Зараз очікується, що ця зима буде теплою і запаси газу в Європі вже заповнені, що сприяє зниженню цін на електроенергію з піку", - сказала вона.

За її словами, компанія також веде переговори щодо постачання електроенергії до країн Азії, зокрема Сінгапуру, Малайзії, В'єтнаму, Бангладеш та Шрі-Ланки. Karpowership вже постачає електроенергію на кілька островів в Індонезії, використовуючи природний газ.

Економічна правда