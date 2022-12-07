Мэр Ровно обратился к СБУ и Укрэнерго из-за несправедливого распределения электроэнергии

Городской голова Ровно Александр Третяк обратился к НЭК "Укрэнерго" и Службе безопасности Украины относительно распределений графиков отключения электроэнергии в городе.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Соблюдение справедливости при поставке электроэнергии потребителям, а также заживление объектов критической инфраструктуры круглосуточно находится в зоне внимания городских властей, вместе с тем необходимость неукоснительного обеспечения базовых потребностей населения должна контролироваться на самом высоком государственном уровне", – написал мэр Ровно.

Именно поэтому чиновник обратился к руководству НЭК "Укрэнерго", СБУ в Ровенской области и призвал провести внеплановые проверки на объектах энергетики относительно справедливого распределения электроэнергии между потребителями Ровно и заживления объектов критической инфраструктуры.

"Требую от Ровнооблэнерго и Ровнотеплоэнерго немедленно синхронизировать схему отключения электроэнергии в домах с тепловыми пунктами и котельными и не нарушать нормативов отключения", – подчеркнул Третяк.

Также чиновник поднял тему надлежащей коммуникации операторов распределения электроэнергии с потребителями, а именно информирование об отключении, их объемах и актуальности составленных графиков, соблюдение их и информирование об аварийных отключениях.

"Недопустимо держать людей в неведении, в то время как я лично принимаю звонки от десятков жителей города ежедневно с жалобами", – подчеркнул городской голова.

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Напоминаем:

Руководители облэнерго будут нести персональную ответственность за несоблюдение графиков отключения электроэнергии.