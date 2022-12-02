Керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за несправедливі відключення – Міненерго

Герман Галущенко фото: міненерго

Керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє пресслужба Міненерго.

Галущенко провів нараду "щодо справедливої і рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами під час застосування заходів із примусового обмеження споживання електроенергії".

За його словами, минулого тижня кількість скарг від споживачів щодо недотримання графіків та несправедливості у черговості відключень зросла удвічі.

"І аналіз, який Міненерго провело спільно з НКРЕКП та Держенергонаглядом, свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване. Серед регіонів, по яким надходить найбільше скарг - Київ, Київська область, Полтава і Львів", - розповів міністр.

"При відключенні електроенергії ОСР має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах. Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній будуть нести персональну відповідальність", - підкреслив Галущенко.

"Дотримання справедливості при постачанні електроенергії споживачам, а також заживлення об’єктів критичної інфраструктури - це питання національної безпеки.

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Воно контролюється на найвищому рівні держави і має неухильно забезпечуватись", - заявив заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма.

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявив, що комісія запроваджує персональну відповідальність керівників ОСР за невиконання нормативних документів щодо введення обмежень споживання.

Крім того, регулятор отримує значну частину скарг на неналежну комунікацію ОСР зі споживачами, зокрема недонесення інформації про відключення, їх обсяги та актуальність складених графіків.

Нагадаємо:

Держенергонагляд за дорученням Міненерго перевірятиме обленерго на дотримання графіків відключення електроенергії та технічний стан протиаварійної автоматики.

Економічна правда