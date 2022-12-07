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В "Нафтогазе" оценили потери в добыче газа в результате обстрелов россиян в $700 миллионов

Среда, 7 декабря 2022, 16:28 - Алексей Павлыш

В НАК "Нафтогаз Украины" оценивают потери в производстве природного газа из-за российских обстрелов в ноябре газодобывающих объектов группы в 700 млн долларов.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов во время организованной ЕБРР дискуссии по стабилизации и восстановлению Украины, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Чернышова, специалисты компании работают над устранением повреждений инфраструктуры.

Восстановить объемы утраченного производства газа планируют до конца декабря этого года.

Украина оценивает необходимость дополнительного импорта в течение текущего отопительного сезона около 2,6 млрд куб. м газа, который может понадобиться для производства электроэнергии и тепла, добавил глава "Нафтогаза".

"Ожидаемый объем дополнительного импорта оценивается в 2,6 млрд куб. м, необходимых для производства электроэнергии. Но это может быть не окончательное количество из-за того, что ракетные атаки (на энергетическую инфраструктуру - ред.) продолжаются", - отметил он.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Россияне в четверг, 17 ноября, обстреляли газодобывающую инфраструктуру АО "Укргаздобыча" на востоке Украины.

Экономическая правда

Нафтогаз газ война
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