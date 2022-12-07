Таможня в течение года перевела в бюджет более 260 миллиардов

В течение 11 месяцев года Гостаможслужба направила в государственный бюджет 264,1 миллиарда гривен таможенных платежей.

Об этом говорится в сообщении Гостаможслужбы.

Отмечается, что в ноябре в бюджет перечислили 33,4 млрд грн. За время действия военного положения – 189,7 млрд грн.

"В условиях военного положения сохранена функциональность и положительная динамика увеличения перечислений таможенных и других платежей в доходную часть бюджета", – отмечают в Таможне.

Так, показатели поступлений в государственный бюджет выросли с 7,7 млрд. грн. в марте до 33,4 млрд. грн. в ноябре.

Гостаможслужба

Напоминаем:

С начала 2022 года в государственный бюджет поступило на 73,8 миллиарда гривен или на 13,1% больше налогов и сборов, чем в 2021 году.