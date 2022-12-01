Податкова перевиконала план бюджету на 13%, але в листопаді надходження "просіли" – Гетманцев

З початку 2022 року до державного бюджету надійшло на 73,8 мільярда гривень або 13,1% більше податків та зборів, ніж у 2021 році.

Про це повідомив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев в Telegram.

"Маємо перші дані щодо надходжень до бюджету, які адмініструються податковою. Перевиконання рік до року становить 13,1%, у 22-му році бізнес та суспільство профінансували армію на 73,8 млрд грн більше, ніж у 21-му", – написав він.

Натомість у листопаді, вперше з початку року, план надходжень не виконали на 1,7%.

Причинами цього Гетманцев називає скорочення надходжень від податку на прибуток (на 42 млрд грн) та ПФДО (на 2,7 млрд грн).

Крім цього, голова податкового комітету прогнозує, що ситуація з надходженнями за цими податками погіршуватиметься й надалі.

Також на надходження до бюджету в листопаді вплинула найбільша з початку війни сума відшкодованого ПДВ – 13,6 млрд грн.