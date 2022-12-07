ЕС просит ВТО ускорить рассмотрение двух споров с Китаем

Евросоюз активизировал процессы в двух торговых спорах с Китаем и обратился во Всемирную торговую организацию с просьбой созвать группы экспертов для их решения.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Первое дело касается вероятного торгового эмбарго Китая на импорт из Литвы, а второе - защиты владельцев высокотехнологичных патентов из ЕС.

"В обоих случаях китайские меры наносят значительный ущерб европейскому бизнесу", - говорится в заявлении Еврокомиссии. "Дискриминационные меры Китая в отношении Литвы влияют на внутриевропейскую торговлю и внутриевропейские цепи поставок, что влияет на функционирование внутреннего рынка ЕС ... Отмена этих мер соответствует как экономическим, так и стратегическим интересам ЕС".

Отмечается, что меры со стороны Китая сократили торговлю из Литвы на 80%. Дискриминационные меры против литовского экспорта применяются Китаем с декабря 2021 года, утверждают в Комиссии.

Патентное дело касается решений верховного суда Китая, которые препятствуют компаниям защищать свои патенты путем обеспечения лицензионных соглашений в иностранных судах.

Орган по урегулированию споров ВТО обсудит запрос 20 декабря. Китай может выступить против создания группы экспертов один раз. Если он это сделает, ЕС возобновит свой запрос, и группа экспертов будет создана на заседании 30 января 2023 года.

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Если решение будет принято в пользу ЕС, а Китай не подчинится, он может принять штрафные меры до рассмотрения апелляции.

Напоминаем:

Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию из-за занижения Китаем цен лицензий на патенты, что наносит миллиардные убытки европейским технологическим компаниям.