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Последний российский обстрел отбросил состояние в энергосистеме на неделю назад – Yasno

Вторник, 6 декабря 2022, 20:32 - Анастасия Жарикова

Последняя массированная атака россиян на энергетическую инфраструктуру Украины отбросила энергосистему неделю назад, в Киеве продолжаются аварийные отключения.

Об этом заявил CEO компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

"Мы все еще в экстренных отключениях. В Киеве сегодня доступная мощность была на уровне 62–67% от типичного потребления. Фактически последняя атака отбросила нас где-то на неделю назад. Но я надеюсь, что мы скоро вернемся к стабилизационным графикам", – написал он.

Коваленко добавил, что компания продолжает активную работу по ОСМД и ЖЭК жилых домов, которые присоединены к критической инфраструктуре.

"Уже по 474 домам есть решение – управляющие компании готовы в случае экстренных или стабилизационных отключений самостоятельно выключать", – отметил он.

Руководитель компании-поставщика пояснил, что это важно, поскольку в условиях значительных ограничений главная цель – предоставить электроэнергию именно критической инфраструктуре, а остальное распределить равномерно среди населения.

Напоминаем:

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Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после уже 8 ракетной атаки – во время ракетной атаки 5 декабря больше всего пострадали Одесская и Киевская области.

энергетика Киев ДТЭК
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