Цены на нефть растут после вступления в силу санкций против РФ

Нефть возобновила рост после падения более чем на 3% на предыдущей сессии, поскольку вступление в силу санкций против российской нефти ослабило опасения по поводу избыточного предложения.

Об этом пишет Reuters.

В то же время ослабление COVID-ограничений в Китае укрепило перспективы спроса.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 85 центов, до 83,53 доллара за баррель к 07:33 по Гринвичу. Нефть WTI выросла на 68 центов, до 77,62 доллара за баррель.

Причины роста цен

Фьючерсы на нефть в понедельник зафиксировали самое большое дневное падение за две недели - после того, как данные по сектору услуг США вызвали беспокойство, что ФРС может продолжить свою агрессивную политику.

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Группа семи накануне установила максимальную цену на российскую нефть в 60 долларов за баррель, стремясь ограничить возможности Москвы финансировать свою войну против Украины, но Россия заявила, что не будет придерживаться этой меры, даже если ей придется сократить производство.

Ограничение цены происходит в дополнение к эмбарго ЕС на импорт российской нефти морским путем и аналогичных обязательств США, Канады, Японии и Великобритании.

"Пока рынок взвешивает влияние санкций на российские поставки, он также наблюдал за затором нефтяных танкеров у берегов Турции в понедельник, когда Анкара настаивала на новых доказательствах страхования для всех судов", - напоминает Reuters.

В то же время в Китае все больше городов ослабляют COVID-ограничения, что вызывает оптимизм относительно увеличения спроса в крупнейшем мировом импортере нефти.

По словам источников агентства, страна намерена объявить о дальнейшем ослаблении некоторых из самых жестких в мире ограничений уже в среду.

Напомним:

5 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрете морской транспортировки российской нефти в третьи страны.

Альянс ОПЕК+ в воскресенье, 4 декабря, согласился сохранить добычу на текущем уровне, чтобы оценить влияние от замедления китайской экономики на спрос и цены на российскую нефть странами G7 на предложение.

Экономическая правда