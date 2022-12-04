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ОПЕК+ решил не сокращать добычу на фоне ограничения цены на российскую нефть

Воскресенье, 4 декабря 2022, 16:04
 
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Альянс ОПЕК+ в воскресенье, 4 декабря, согласился сохранить добычу на текущем уровне, чтобы оценить влияние от замедления китайской экономики на спрос и цены на российскую нефть странами G7 на предложение.

Об этом сообщает Bloomberg.

Соглашение было достигнуто после онлайн-встречи Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, которая заменила личную встречу в ее штаб-квартире в Вене, планировавшуюся до этой недели. 

Ранее, 5 октября, ключевые министры ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в день до конца 2023 года.

Напомним:

После достижения договоренности между 27 государствами-членами Европейского Союза члены Группы семи, а также Австралия (вместе - "Коалиция за ограничение цены") ввели ограничения цены на нефть, поставляемую морским транспортом из Российской Федерации, на уровне 60 долларов США за баррель.

ОПЕК Россия нефть
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